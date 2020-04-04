ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كمية من "الأيس" بقصد الاتجار في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أربعة عناصر إجرامية وبحوزتهم كمية من مخدر الأيس بقصد الاتجار.

البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ (بمديرية أمن القاهرة) بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأميرية، تمكنت من ضبط أربعة أشخاص (لدى ثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة) حال استقلالهم سيارة ملاكي وبحوزتهم (كمية من مخدر الأيس وزنت 250 جرام" -هاتف محمول–مبلغ مالي).

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائهم، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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