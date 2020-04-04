حفظ التحقيقات في حريق فيلا الفنان إيهاب توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: أمرت نيابة مدينة نصر أول، بحفظ التحقيقات في واقعة حريق فيلا الفنان إيهاب توفيق بعدما تسلمت النيابة تقرير الأدلة الجنائية. وكشف التقرير أن سبب الحريق ماس كهربائي في الدفاية بغرفة نوم والد الفنان، وأنه لاشبهة جنائية في الحادث. كما أرجع تقرير الطب الشرعي وفاة والد الفنان إيهاب توفيق إلى الموت باسفكسيا الاختناق نتيجة اندلاع ألسنة اللهب والدخان في أرجاء غرفته أثناء نومه. وكان حريق نشب في فيلا الفنان إيهاب توفيق ما تسبب في وفاة والده في يناير الماضي.

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