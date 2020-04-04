محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي. وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم السبت، إنها تواصل الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام. ويوضح "الإنفوجرافيك" التالي جهود وزارة الداخلية خلال شهر مارس على النحو التالي:

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كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجرافيك| أبرزها ضبط 10902عنصر إجرامي.. جهود الداخلية في مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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