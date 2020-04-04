النيابة تحقق مع الأم المتهمة بعذيب طفلتها في الجيزة.. والأب: "مريضة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري نيابة إمبابة، التحقيق مع ربة منزل، لاتهامها بتعذيب طفلتها التي تبلغ من العمر 6 أشهر؛ حيث كانت تعتدى عليها بالضرب وتحرق جسدها ما أصابها بعدة إصابات متفرقة بالجسد.

كان قسم المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية، رصد منشورًا تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بقيام أم بتعذيب طفلتها وحرق جسدها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن الأسرة مقيمة بمنطقة إمبابة فتحركت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، وتمكنت من ضبط الأم وعثر على طفلتها وآثار تعذيب بجسدها بالكامل بالإضافة لكسر في القدم.

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وأوضحت تحقيقات النيابة، أن الأم كانت تقوم بحرق طفلتها في وجهها ويديها بملعقة ساخنة، وترطمها بالأرض، ما أدى إلى إصابتها بكسور في جسدها.

وأضافت التحقيقات أن والد الطفلة كان متواجدًا في المنزل ويعلم بتعذيب زوجته لطفلتهما، وعندما تم استجوابه حول سبب الإصابات بجسد الطفلة، وسبب تعذيب أمها لها قال: "مريضة نفسيا هعملها إيه".

تم التحفظ على الأب والطفلة، وتم عرضهم جميعا على النيابة العامة التي بدأت التحقيق.