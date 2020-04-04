شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء الفحوصات والمسحات للأطقم الطبية والمرضى بمعهد الأورام على نفقة جامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، السبت، تكفل الجامعة بعمل كل الفحوصات والمسحات والتحاليل الطبية اللازمة لكل الأطقم الطبية والعاملين والمرضى بالمعهد القومي للأورام ومستشفيات قصر العيني على نفقاتها، وذلك بعد اكتشاف ١٧ إصابة بفيروس كورونا داخل المعهد، واتخاذ ما يلزم طبيًا في ضوء نتائج الفحوصات والمسحات المشار إليها.

وقال الدكتور «علم الدين» إن الجامعة لن تدخر جهدا من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على كافة أعضاء المنظومة الطبية والعاملين والمرضى المترددين بالمعهد القومي للأورام، مشيرا إلى أنه جار التنسيق مع المعامل المركزية لوزارة الصحة لإجراء الفحوصات الشاملة لهذه الأطقم، بالإضافة إلى مراجعة سجلات المرضى ضمن إجراءات الترصد والمتابعة.

ولفت إلى أن المعهد القومي للأورام سيقوم بتوفير كل المستلزمات الضرورية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا، وفقا للمعايير والاشتراطات المعمول بها في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، واتخاذ ما يلزم فورا لعمل فحوصات ومسحات فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن رئيس الجامعة وجه فريقين لمواصلة إجراءات التعقيم يوميا اعتبارا يوم الجمعة الماضي.