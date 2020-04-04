شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح آداب العطس والسعال لتجنب الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تحرص وزارة الصحة على تقديم العديد من النصائح والطرق الوقائية من الفيروس المستجد كورونا. وعبر منصاتها على «فيس بوك» نشرت الوزارة الطرق التي من الضروري اتباعها أثناء العطس والسعال لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتتمثل في: Advertisements - استخدم المناديل الورقية عند العطس أو الكحة. - تخلص من المناديل بأسرع وقت بعد الاستخدام. -غسل اليدين بالماء والصابون بالمطهرات الكحولية.

-استخدام الكوع عند العطس أو الكحة في حالة عدم وجود مناديل.

- تجنب العطس أو الكحة بالقرب من أي شخص.

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