شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة البرلمان» تعد مذكرة للحكومة لتحقيق الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس إمكانية الاستفادة من أزمة «كورونا» لتعظيم الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن اللجنة أعدت مذكرة بشأن سياسة الحكومة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، التي لا يمكن الاستغناء عنها، مثل القمح والذرة، وغيرها، وذلك من خلال إعداد خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل لتحقيق هذا الهدف.

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وأضاف «الحصري» في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين» أن لجنته تتابع بشكل يومي طلبات النواب بشأن مشكلات المزارعين والمواطنين في قطاع الزراعة والري، حيث يتم التواصل مع الأجهزة التنفيذية المختصة بوزارتي الزراعة والري لتذليل أي عقبات تواجه المزارعين في تلك الفترة، وتتواصل مع الأجهزة المختصة بقطاعات الزراعة والري، بشأن خطة العمل في تلك الفترة والجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا، وبحث آثار تلك الجهود على الفلاحين والمزارعين، والعمل على تخفيفها.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النوب، أن الدولة بالفعل شرعت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل، من خلال مشروعات المليون ونصف فدان وغيرها من مشروعات استصلاح الأراضي، إلا أنه أصبح من الأفضل الإسراع في تلك الخطوات، خاصة أن البلاد تمتلك الموارد اللازمة لذلك.

ودعا الحصري لتعظيم الاستفادة من مراكز البحوث الزراعية في ذلك الوقت، وقال إن بإمكان هذه المراكز المساعدة في التوسع الرأسي بالزراعة وتحقيق نتائج أفضل وأسرع وأقل في التكاليف.