شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر الخير» توزّع 52 ألف كرتونة مواد غذائية ضمن حملة «زكاتك وقت الأزمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت مؤسسة «مصر الخير»، برئاسة الدكتور على جمعة، جهودها الإغاثية، حيث نجحت في توزيع ٣٣ ألف كرتونة مواد غذائية و10 آلاف شنطة حماية طبية و9 آلاف شبكة خضروات طازجة، في إطار حملة زكاتك وقت الأزمة، والتي تتضمن توزيع ١٠٠ ألف كرتونة غذائية و١٠٠ ألف شنطة حماية طبية بالإضافة إلى دعم مستشفيات العزل والحجر الصحي والحميات، لمساعدتها في أداء دورها، وأيضا لحماية جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض في مواجهة فيروس الكورونا المستجد من خلال توفير المستلزمات التي بدونها لن تمر هذه الأزمة، وكذلك دعم كبار السن والمتضررين من الإجراءات الوقائية الأخيرة من العمالة المؤقتة واليومية، من خلال توزيع شنط الحماية الطبية والتي تشمل كافة أدوات التعقيم والمواد المعقمة لحماية الأسر، بالإضافة لكرتونة مواد غذائية متكاملة (والتي روعي في مكوناتها توصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص النظافة الشخصية والتطهير المنزلى).

وقال المهندس أحمد على، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، أنه تم توزيع ٢٧ ألف كرتونة مواد غذائية على حالات الإغاثة، و٦ آلاف كرتونة مواد غذائية على مسنين، وكذلك 10 آلاف شنطة حماية للمسنين و9 آلاف شبكة خضروات طازجة على حالات الإغاثة، وذلك في كافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه تمت مضاعفة الكميات للأسر وحالات الإغاثة في الأماكن التي تم عزلها بسبب فيروس الكورونا في بعض المحافظات، مشيرين إلى أن المؤسسة مستمرة في التوزيع لحين الانتهاء من المستهدف بالكامل.

وأضاف إنه تماشيا مع جهود الدولة في مواجهة فيروس الكورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، أطلقت مؤسسة مصر الخير حملة زكاتك وقت الأزمة، موضحاً أن الحملة تستهدف توزيع ١٠٠ ألف شنطة حماية و١٠٠ ألف كرتونة مواد غذائية لعدد ١٠٠ ألف أسرة، موضحاً أن كرتونة مواد غذائية متكاملة تزن نحو ١٠ كيلو جرامات من المواد الغذائية من زيت وسكر وأرز ومكرونة وصلصة، كما أن شنطة الحماية الوقائية التي سيتم توزيعها على المواطنين، تضم كلور، وصابونة يد، و«ترمو متر زئبقي» ومناديل ورقية وأكياس جمع قمامة، والتي تصل تكلفتهما مجتمعة لـ200 جنيه، وكذلك شبكة خضروات طازجة تزن ١٠ كيلوجرامات، وسوف تقوم المؤسسة بتوزيعها نيابة عن المتبرعين والتي تعد من أبواب الزكاة وقت الأزمات، لتوصيلها للأسر المستحقة وأسر العمالة غير المنتظمة من خلال قاعدة البيانات لدى مؤسسة مصر الخير ومن خلال الجمعيات الأهلية الشريكة التي لديها أسر تضررت من الإجراءات الأخيرة، ومن خلال المتبرعين أيضا.

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وأشار إلى أن مصر الخير استطاعت من خلال مكاتبها والفرق الإغاثية الوصول بالمساعدات الغذائية وشنط الحماية لجميع أنحاء الجمهورية من شمال سيناء من ومطروح شمالاً وحتي أسوان وحلايب وشلاتين جنوباً.

وأوضح أن المؤسسة أطلقت حملتها بعد إعلان الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمنائها جواز إخراج الزكاة في أوقات الأزمات، لدعم الأسر الأكثر استحقاقا، وأسر أطفال المدارس المجتمعية، وأسر الغارمين، والعمالة الموسمية وغيرهم من محدودي الدخل والأولى بالرعاية.

وناشدت مؤسسة «مصر الخير» جموع الشعب تبني حملة «زكاتك وقت الأزمة» من خلال التبرع للمؤسسة بجميع البنوك، ومن خلال منافذ المؤسسة، وذلك للتكاتف وقت الأزمات لتخطي هذه المرحلة الصعبة.