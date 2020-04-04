شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتفقد 3 وحدات تطهير وتعقيم جديدة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، 3 وحدات جديدة لتطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت ومستشفيات المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وأشار المحافظ خلال تفقده الوحدات الجديدة إلى أن الوحدات الثلاث منهم وحدتين تطهير بطاقة 600 لتر، ووحدة بطاقة 300 لتر، وجرى تصنيعها من خلال وزارة الإنتاج الحربي بشركة حلوان لمحركات الديزل مصنع 909، مقدما الشكر لوزير الإنتاج الحربي على سرعة تصنيع وإرسال الوحدات الجديدة.

وأكد محافظ بورسعيد على استمرارية أعمال التطهير والتعقيم بمختلف الأحياء، وكذلك حملات رش وتطهير وتعقيم عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية والهيئات والمؤسسات الحكومية والميادين، وذلك بالتنسيق بين الأحياء والأجهزة المعنية، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.