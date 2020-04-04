شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص مبنى الأورام بالمستشفى الجامعى في سوهاج لعزل لمصابى «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إنه تم تخصيص مبنى الأورام التابع لمستشفى سوهاج الجامعى وتجهيزه ليكون مستشفى عزل، لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأوضح رئيس الجامعة- في تصريحات له اليوم، أن المبني منفصل تمامًا عن باقي مباني المستشفي، وأنه جرى تجهيزه بعدد 7 أجهزة تنفس صناعي بـمونيتور قابلة للزيادة إلى 20 جهازًا في الحالات القصوى لدعم العنايات، لافتا أن المبنى يعمل بطاقة 100 سرير، منها عدد من الأسرة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والأطقم الطبية، والعاملين بالجامعة، في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا».