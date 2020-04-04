شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل أكبر سوق عشوائي في الهرم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت محافظة الجيزة، السبت، من إزالة أحد أكبر الأسواق العشوائية بحي الهرم، والتي كانت تشهد زحامًا كبيرًا من قبل المواطنين.

Advertisements

حملة لإزالة احدى الأسواق العشوائية بحي الهرم

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في بيان، أنه تم إزاله سوق المنشية بمنطقة الطوابق فيصل بعد استقبال العديد من شكاوي المواطنين والخاصة بتواجد باعة جائلين ومفترشين وعدم التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم إقرارها للحد من أي تجمعات للمواطنين لمكافحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه تم توجيه حملات مكبرة على السوق استمرت على مدار اليوم، لإزالة أي تجمعات والباعة من نهر الطريق ورفع كافة أوجه الإشغال، حيث تمت إعادة الانضباط بالشارع، مؤكدًا أن الأعمال شهدت ترحيبًا كبيرًا من قبل المواطنين لما لذلك من أهمية في الحد من أي تجمعات.

حملة لإزالة احدى الأسواق العشوائية بحي الهرم

حملة لإزالة احدى الأسواق العشوائية بحي الهرم

ووجّه المحافظ حي الهرم بالتمركز بالمنطقة لمنع إقامة السوق مجددًا، حفاظًا على سلامة المواطنين مع المرور الدوري على جميع الأسواق نطاق الحي لمنع إقامة أي أسواق أسبوعية.

حملة لإزالة احدى الأسواق العشوائية بحي الهرم

حملة لإزالة احدى الأسواق العشوائية بحي الهرم

حملة لإزالة احدى الأسواق العشوائية بحي الهرم

وكلّف «راشد» رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة يومية لإيقاف جميع الأسواق الأسبوعية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا مع الاهتمام بتوعية المواطنين بأهمية التزامهم والابتعاد عن أي تجمعات، مشيرًا إلى أنه تم ايقاف انعقاد أربعة أسواق اسبوعية أخرى يوم السبت بدهشور بمركز البدرشين وبقرية القبابات بأطفيح وسوق السبت بالصف وسوق الرهاوي بمنشأة القناطر، إضافة إلى إزالة سوق شارع بلال بترعة عبدالعال وإشغالات سوق على بشارع العشرين وسوق صفط اللبن بحي بولاق الدكرور استكمالا للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا.

حملة لإزالة احدى الأسواق العشوائية بحي الهرم

حملة لإزالة احدى الأسواق العشوائية بحي الهرم