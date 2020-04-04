شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة: تجهيز طائرتين عسكريتين بمستلزمات طبية مُقدمة من مصر إلى إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السبت، إنه في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة، وطبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قامت القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا.

ولفت إلى أن ذلك جاء في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين، ما سيساهم في تخفيف العبء عن دولة إيطاليا في محنتها الحالية، خاصة في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، لا سيما مع سرعة انتشار فيروس كورونا، وارتفاع معدل الإصابات والوفيات في إيطاليا.

تأتي تلك المساعدات انطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة في مختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات.

طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا

طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا

طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا