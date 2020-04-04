شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توجيه السيسي.. إيطاليا تعلن استقبال هالة زايد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، السبت، إلى إيطاليا بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بإرسال طائرتين عسكريتين على متهما مستلزمات طبية إلى إيطالية.

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وبث نائب رئيس مجلس النواب الإيطالي، لويجي دي مايو، السبت، فيديو على صفحته لاستقبال «زايد»، ظهر به الطائرات على متنها مساعدات من الشعب المصري إلى نظيره الإيطالي.

وتحتل إيطاليا المركز الثالث من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، بأكثر من 119 ألف إصابة، ونحو 15 ألف وفاة.