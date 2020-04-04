شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 31 ألف مقهى و12 ألف مركز تعليمى و10 الآف محل مخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الداخلية جهودها المتلاحقة لمكافحة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة المصرييين، من خلال العديد من الإجراءات الإحترازية، حيث نجحت الداخلية خلال أسبوعين في ضبط 14292 قضية تموينية متنوعة، وضبط 31295 قضية مقاهى مخالفة، وغلق 12618 مكان نشاط تعليمى مخالف، وغلق 10631 محل مخالف لقرار الغلق.

جاء ذلك استمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".

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تأتى هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولي، توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكل أنواعها.

وقرر رئيس الوزراء إغلاق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.