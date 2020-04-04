شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة السياحة العالمية تصدر 23 توصية للحكومات لدعم القطاع من الانهيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت منظمة السياحة العالمية (UNWTO) مجموعة من التوصيات التي تدعو إلى دعم عاجل وقوي لمساعدة قطاع السياحة العالمية، ليس فقط على التعافي من التحدي غير المسبوق لـ COVID-19 ولكن "للنمو بشكل أفضل".

وأوضحت المنظمة أن التوصيات هي الناتج الأول للجنة أزمة السياحة العالمية التي أنشأتها المنظمة، مع ممثلين رفيعي المستوى من مختلف قطاعات السياحة ومن داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع لتوجيه القطاع في استجابته لأزمة COVID-19 ، وبناء أسس المرونة المستقبلية والنمو المستدام وضمان استجابة منسقة وفعالة. وأشارت المنظمة إلى أنه تم تصميم التوصيات لدعم الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الدولي للاسترشاد بها في حالات الطوارئ الاجتماعية والاقتصادية التي لا مثيل لها والتي سببها COVID-19. وتمنح هذه التوصيات المحددة البلدان قائمة مراجعة بالإجراءات الممكنة لمساعدة قطاع السياحة في الحفاظ على الوظائف ودعم الشركات المعرضة للخطر في الوقت الراهن.

والتوصيات التي وضعتها لجنة الأزمة التي شكلتها منظمة السياحة العالمية عددها 23 توصية، وتنقسم إلى ثلاث مجموعات:

أولا: ادارة الازمة وتخفيف آثارها

1. تحفيز الاحتفاظ بالوظائف، والحفاظ على العاملين بجميع فئاتهم وحماية الفئات الأكثر ضعفاً.

2. دعم سيولة الشركات.

3. مراجعة الضرائب والرسوم والضرائب واللوائح التي تؤثر على النقل والسياحة.

4. ضمان حماية المستهلك وثقته.

5. تعزيز التدريب وتنمية المهارات، خاصة المهارات الرقمية.

6. إدراج السياحة في حزم الطوارئ الاقتصادية الوطنية والإقليمية والعالمية.

7. إنشاء آليات واستراتيجيات لإدارة الأزمات.

ثانياً: توفير حافز وتسريع التعافي

8. توفير الحوافز المالية للاستثمار والعمليات السياحية.

9. مراجعة الضرائب والرسوم واللوائح التي تؤثر على السفر والسياحة.

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10. تسهيل السفر مسبقاً.

11. تعزيز الوظائف الجديدة وتنمية المهارات.

12. تعميم الاستدامة البيئية في حزم التحفيز والإنعاش.

13. دراسة الأسواق السياحية والعمل بسرعة لاستعادة الثقة وتحفيز الطلب.

14. تعزيز التسويق والفعاليات والاجتماعات.

15. الاستثمار في الشراكات.

16. تعميم السياحة في برامج الإنعاش الوطنية والإقليمية والدولية وفي المساعدة الإنمائية.

ثالثاً: التحضير والاستعداد للغد

17. تنويع الأسواق والمنتجات والخدمات.

18. الاستثمار في نظم استخبارات السوق والتحول الرقمي.

19. تعزيز إدارة السياحة على جميع المستويات.

20. الاستعداد لمواجهة الأزمات، وبناء القدرة على التكيف، وضمان أن السياحة جزء من آلية ونظم الطوارئ الوطنية.

21. الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية المواهب.

22. وضع السياحة المستدامة بشكل ثابت على جدول الأعمال الوطني.

23. الانتقال إلى الاقتصاد الدائري Circular Economy واحتضان أهداف التنمية المستدامة SDGs.