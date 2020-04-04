شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: اليوم ذرةة ارتفاع الحرارة ونحذر من تخفيف الملابس والتقلبات واردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم السبت هو ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة، حيث تصل العظمى بالقاهرة 35 درجة، لافتا إلى أنه من المتوقع بداية من غد الأحد أن تنخفض درجات الحرارة وتتراوح العظمى بين 29 و30 درجة.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك ارتفاع أيضا فى درجات الحرارة الصغرى والتي تتجاوز الـ 22 درجة مئوية، لافتا إلى أنه من المتوقع بداية من الاثنين يشهد انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة العظمى لتعود لمعدلاتها الطبيعية وتتراوح فى القاهرة بين 26 و27 درجة.

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وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح اليوم ويستمر غدا يكون مثيرا للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والطرق المكشوفة، مناشدا المواطنين الحذر في تخفيف الملابس خاصة وأننا فى فترة تقلبات جوية ومن الوارد حدوث ارتفاع أو انخفاض في درجات الحرارة في أي وقت.

ويشهد اليوم السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة بمعدل 6 درجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للحرارة نهارا مائل للررودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق .

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة ، وشمال الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة .