شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" تبحث عن آلية اليكترونية لبدء تلقى طلبات "العدادات الكودية" بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه جار البحث عن توفير آلية إليكترونية لتتمكن شركات توزيع الكهرباء من تلقى طلبات لتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة لمنع الزحام وتكدس المواطنين خوفا من انتشار فيروس كورونا ، موكداً أن الوزارة سترسل القواعد الجديدة لتركيب العدادات الكودية للمناطق المخالفة والعشوائية لشركات توزيع الكهرباء الـ9 لتنفذ هذه القواعد خلال الاسبوع الحالي.

وأوضح حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أنه سيتم وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 290 ألف مواطن و استبداله بالعداد الكودى ، موكداً أن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

وكان مجلس الوزراء وافق الخميس الماضى على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المبانى والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

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كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن.