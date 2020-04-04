شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب أولى ثانوى.. ماذا تفعل إذا تعذر إرسال الإجابات للسحابة الالكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا الأحد الامتحانات التجريبية الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوى العام، الخليج 365" يقدم فى التقرير التالى هدف الامتحان وما يستفيده الطلاب من الامتحان. ـ الامتحان تجربة علشان لو فى مشاكل تستطيع الوزارة حلها. ـ الامتحان تجهيز لامتحان نهاية العام الذى ينطلق فى مايو المقبل. ـ الاختبار التجريبى ليس عليه درجات ولا داعى للقلق. ـ أى طالب يتعثر فى الوصول إلى الشبكة بسبب عطل فنى لا يقلق وسيتم حلها. Advertisements ـ ستقوم الوزارة بحل المشكلة سواء فى وقتها أو بعدها وهتعرف الوزارة الشبكات شغالة فين ومش شغالة فين. ـ هناك تنسيق بين التعليم ووزارة الاتصالات لتحسين أداء الشبكة لخدمة هذا الامتحان. ـ لو تعثر الطالب فى إرسال الإجابات إلى السحابة لا يجب القلق لآن الإجابات مسجلة على جهاز ويتم بعت الإجابات للسيستم. أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي من 5 ابريل حتى 22 إبريل 2020، والساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة، موضحا أنه سيتم اتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لطلاب أولى ثانوى.. ماذا تفعل إذا تعذر إرسال الإجابات للسحابة الالكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.