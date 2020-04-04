شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 7 حالات جديدة من متعافى "كورونا" بمستشفى العزل بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج صباح اليوم السبت، 7 حالات جديدةعقب تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19" من داخل مستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدة والتى تم تخصيصها كمستشفى للحجر الصحى بمدينة أسوان، وبعد سحب العينات تبين سلبية الحالات والتعافى تماماً من الإصابة بفيروس كورونا وتم خروجهم من مستشفى أسوان التخصصى.

وحصلت ”الخليج 365” على أسماء الحالات الـ7 المتعافية من كورونا المستجد " كوفيد – 19" من مستشفى أسوان التخصصى وهم: بيشوى من محافظة القليوبية 25 عاما وأحمد 46 عاما من محافظة الأقصر وهدير 27 عام من الغردقة ومحمد 42 عام من الشرقية ورانيا 42 عام من محافظة أسيوط ونجلاء 23 عام من الغردقة وسائح روسى "فلاديمير" 64 عاما.

وكانت مستشفى العزل بمنطقة الصداقة الجديدة بأسوان، شهدت لأول مرة خروج 6 حالات من المتعافين من مرض كورونا، بعد أن تحولت نتائجهم إلى سلبية، من بينهم أجنبى روسى الجنسية، وتحولت نتائج التحاليل الطبية ل12 شخصا من المحتجزين بمستشفى العزل داخل مستشفى أسوان التخصصى، إلى سلبية بعد مرور 7 أيام على دخولهم العزل، ثم تحولت النتائج الأخيرة ل6 منهم إلى سلبية تماما وتم السماح لهم بمغادرة المستشفى والعودة إلى منازلهم مرة أخرى.

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يذكر أن مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة والمخصصة لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، استقبل أول حالة إصابة من أبناء محافظة أسوان، لموظف كان مختلط بشكل مباشر مع السائحين، وذلك بعد ظهور نتائج التحاليل الطبية الأولية.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه وفقا لإجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها المديرية ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم تسجليها على مستوى محافظة أسوان حتى أمس السبت، 15 حالة فقط ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، منهم 9 أفراد من العاملين بمجال السياحة والمخالطين لهم، بالإضافة لـ6 أفراد من الطاقم الطبى المتواجدين بمستشفى العزل, حدثت لهم العدوى أثناء عملهم.