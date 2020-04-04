شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تتلقى رسائل المصريين بالخارج الراغبين فى مساعدة العالقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العديد من الرسائل من المصريين بالخارج الذين أبدوا استعدادهم التام لدعم لدعم أشقائهم من المصريين العالقين، وهو ما ثمنته السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، مؤكدة أن المعدن المصري الأصيل تظهر قوته وصلابته في المحن والشدائد.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن الوزارة استقبلت العديد من رسائل المصريين بمختلف دول العالم الراغبين في المشاركة ضمن مبادرة "خلينا سند لبعض" لمساعدة المصريين العالقين، بعد قرار وقف حركة الطيران، وذلك عن طريق وسائل التواصل المختلفة الخاصة بالوزارة سواء بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الأرقام والبريد الإلكتروني، وغيرها.

وفي السياق ذاته، توجهت وزيرة الهجرة بالشكر لكافة المصريين بالخارج المشاركين ضمن المبادرة ومنهم المهندس محمد شلبي، لدوره الكبير في مساعدة المصريين العالقين في دول إيطاليا وفرنسا والنمسا وأسبانيا، وتلبية احتياجاتهم المختلفة وتوفير كمامات وأدوات تعقيم، وكذا مساعدة كبار السن منهم وغير القادرين على مغادرة المنزل، في قضاء متطلباتهم اليومية، وإرسال إعانات للحالات المُلحة، حيث تواصل معه العديد من المصريين العالقين وقدم لهم يد العون حتى يتم عودة حركة الطيران.

وأثنت وزيرة الهجرة على الدور الذي قامت به السيدة إيمان وهمان، في مساعدة العالقين المغادرين من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قامت بمساعدتهم في حجز تذاكر الطيران الخاصة بهم، وإعلانهم بالاجراءات وذلك قبل تعليق حركة الطيران.

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كما قدمت السفيرة نبيلة مكرم جزيل الشكر والتقدير للمصريين بالخارج الذين تفاعلو مع مبادرة "خلينا سند لبعض"، على حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنين عن أرقام هواتفهم الخاصة حتى يتواصل بهم العالقون بالدول المقيمين بها، بكل من إسبانيا، وإيطاليا، والكويت، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، وكندا، وأوكرانيا، وسان دييجو كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى إطلاق المبادرة على حسابات الوزارة الخاصة بالشباب، لافتة إلى أننا نعلم أن هذا وقت صعب للغاية بالنسبة للكثيرين منا، ولذلك فقد تم تدشين ملف لتسجيل بيانات المصريين بالخارج الراغبين في المشاركة بالمبادرة، وتقديم الدعم لأي مصري قد يكون عالقا في الخارج في البلد التي تقيم بها.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه يمكن للراغبين في المشاركة من المصريين بالخارج، المبادرة تسجيل بياناته في الملف عبر الرابط: من هنا

يأتي ذلك في إطار مبادرات المصريين بالخارج للمشاركة المجتمعية؛ لمساعدة المصريين العالقين في دول مختلفة إثر الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).