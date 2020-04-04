شكرا لقرائتكم خبر عن تسبب بشلل مروري.. محافظ القليوبية يوجه بسرعة إصلاح خط مياه مجاور لنفق ناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، السبت، أعمال تصليح خط ٣٠٠ مللي المجاور لنفق ناصر بحى شرق شبرا الخيمة، والذي تسبب بتسرب المياه للنفق وأدى إلى شلل مرورى به، وأمر المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح.

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جاء ذلك خلال جولة «الهجان»، صباح اليوم، السبت، لمدينة شبرا الخيمة، يرافقه الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق، والمهندس وليد سعيد، مدير عام إدارة الاتزان المائي بشركة مياه شرب القاهرة الكبرى.

وعلى صعيد آخر، تابع المحافظ، منظومة رفع القمامة ورفع التراكمات والإشغالات الموجودة في الشوارع الرئيسية التي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الجمالي للمدينة، حيث تفقد شارع بهتيم ولاحظ وجود تراكمات من القمامة بالشوارع ووجه بإزالتها وتحرير محاضر مخالفة للمواطنين الذين يتسببون في الإشغالات الموجودة بالشارع.

وطالب بإزالة الإشغالات أمام إحدى مدارس الحي، ووجه برفع القمامة بشارع بهتيم بشكل مستمر، كما تفقد المحافظ منطقة شركات تكرير البترول، وأعمال رصف طريق البطيء المؤدي إلى المحطة الوسيطة بمنطقة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة والتي تبلغ تكلفتها ٨.٥ مليون جنيه، وأصدر تعليمات بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف في التوقيتات المحددة.

اصلاح تسرب مياه فى نفق ناصر بشبرا الخيمة

اصلاح تسرب مياه فى نفق ناصر بشبرا الخيمة

اصلاح تسرب مياه فى نفق ناصر بشبرا الخيمة

اصلاح تسرب مياه فى نفق ناصر بشبرا الخيمة