شكرا لقرائتكم خبر عن «بنها الجامعي» يجري مناورة للتدريب على التعامل مع حالات كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى مستشفى بنها الجامعي مناورة للتدريب الميداني على التعامل مع حالات اكتشاف ورصد حالات كورونا، في إطار إجراءات رفع الطوارئ لمواجهة تفشي الفيروس.

وبحسب بيان، السبت، شارك في البيان العملي «المناورة» والتدريبات الميدانية أطباء وتمريض الاستقبالات المختلفة وتم تدريبهم على كيفية التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا «COVID 19» وعلى الممارسات العامة لمكافحة العدوى وكيفية تطهير البيئة التي بدأها المستشفى تزامنًا مع خطة الدولة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

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ويشرف على التدريبات والبيانات العملية الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية طب بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور طارق عيسوي، المدير التنفيذي للمستشفيات.

واطمأن القاضي على توافر مخزون استراتيجي للمواد والأدوات اللازمة لتفعيل طرق الوقائية من (كمامات، جوانتيات، مواد تعقيم وتطهير) بالمستشفى.

كان المستشفى أعلن إخلاء مبنى الجراحة بالكامل ونقل مرضى القسم للأماكن الشاغرة في مبنى الباطنة، لتجهيز أكبر عدد من الأسرّة لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا لحين تحويلها إلى مراكز للعزل حال ثبوت إيجابية العينة.

وقال المستشفى إن هذا الإجراء يأتي في إطار التكليفات الصادرة من الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب البشري ببنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وكذلك التعليمات الواردة لجميع المستشفيات بإعداد خطط طوارئ على مراحل متتالية.

مناورة للتدريب على التعامل مع حالات كورونا في بنها الجامعي