شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة داخل المنازل.. انطلاق الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي بالمنيا غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية التربية والتعليم بالمنيا استعداداتها لإجراء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي، والتي تجرى لأول مرة داخل المنازل من خلال التابلت أو الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر، لعدد 26754 طالبا وطالبة بمراكز المحافظة التسع، حيث تبدأ الامتحانات، غدا، الأحد، وتنتهي 22 إبريل الجاري.

وقال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم الانتهاء من الاستعدادات لأداء 26754 طالبت وطالبة الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي، حيث تم توزيع شريحة التابلت من خلال المدارس على الطلاب، وتوزيع الإرشادات، ويؤدي الطلاب الامتحانات داخل منازلهم من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

وأضاف «عزب» أنه تم تخصيص 3 أرقام تليفونات للدعم الفني تتعلق بكل مدرسة لتحقيق التواصل الآمن والفعال والسريع بين المعلم والطالب وولي الأمر.