شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تعلن موعد آخر رحلات إجلاء المصريين العالقين بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بالشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران» أن اليوم، السبت سيشهد إقلاع آخر رحلة لإعادة العالقين المصريين من الخارج، مشيرة إلى أنه تقرر تسيير الرحلة الأخيرة لإعادة العالقين المصريين من واشنطن، إلى مطار مرسى علم الدولي، لتصل صباح الأحد، وذلك لإقامة الحجر الصحي لهم لمدة 14 يوما، بمدينة مرسى علم، بعيدا عن القاهرة.

وأضافت المصادر لـ«المصري اليوم» أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع عدد من الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج ووضعهم تحت الحجر الصحي كإجراء احترازي.

وأوضحت المصادر إن مصر للطيران سيرت العديد من الرحلات الاستثنائية، ونعمل في ظروف صعبة، من أجل عيون المصريين، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ونتمنى أن تعود الأمور لطبيعتها والقضاء نهائياً على فيروس كورونا.

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وأكدت المصادر أن الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران قررت تحويل رحلة واشنطن الأخيرة مساء أمس، للهبوط بمطار مرسى علم وإجراء الكشف الطبي والتحاليل الفوري فور الهبوط، ثم إنهاء إجراءات وصول الركاب واحتجازهم بالحجر الصحي، مثل ركاب رحلتين لندن وفرنسا، بأحد فنادق المدينة.

وتابعت المصادر أن الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران واصلت مشاركتها في حملة خليك في البيت، والتي دعت إليها العديد من المؤسسات والجهات حول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأطلقت الشركة اليوم، السبت، فيديو ثاني على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتضمن لقطات لمجموعة من العاملين بمختلف شركات مصر للطيران تدعو فيه عملاءها حول العالم بضرورة الحفاظ على سلامتهم والبقاء في منازلهم، للسيطرة على انتشار هذا المرض ليتمكنوا من العودة والاستمتاع بالسفر مرة أخرى حيث تنقل مصر للطيران عملائها إلى العديد من الوجهات الدولية والداخلية.

وشارك في الفيديو كل من الركب الطائر والصيانة والخدمات الجوية والأرضية والشحن الجوي والأسواق الحرة والصناعات المكملة ومستشفى مصر للطيران.