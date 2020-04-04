شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: مد القطار الكهربائي إلى المدينة الرياضية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة النقل أنه سيجري مد خط القطار الكهربائي جنوب العاصمة الإدارية بطول 14 كيلو مترًا، ليصل إلى المدينة الرياضية العالمية، حيث سيتم إنشاء 3 محطات في هذه المسافة، ليصل إجمالي طول القطار الكهربائي إلى 84 كيلو مترًا، وعدد محطات 15 محطة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية أجرى للمهندس كامل الوزير. وزير النقل، لمتابعة أعمال تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، «النزهة -هشام بركات- قباء- عمر بن الخطاب- الهايكستب- عدلي منصور»، وأعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي «السلام- العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان».

بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة مترو النزهة، ثم استقل قاطرة اختبار على السكة ليتفقد باقي محطات المرحلة والوقوف على معدلات التنفيذ لكل محطة وتفقد وزير النقل أعمال تنفيذ ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدانًا، وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا ووجّه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المحطات وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها وكذلك استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري واستخدام العمال والمهندسين للمطهرات بشكل مستمر مع تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم مشيرا إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعي.

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ثم عقد الوزير اجتماعًا موسعًا في محطة عدلي منصور التبادلية مع الشركات المنفذة لمشروع القطار الكهربائي، الذي وجهت القيادة السياسية بالانتهاء منه خلال 24 شهرًا، وتم استعراض معدلات التنفيذ حيث وصلت معدلات إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائي إلى 23.4%، كما تم الانتهاء مما يقرب من 27% من أعمال الكباري بالمشروع و63% من أعمال الأنفاق، و13.9% من أعمال جسور السكة وحوالى 11.3% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي.

ثم تابع الوزير أعمال تنفيذ محطات وجسر المشروع حتى محطة العاصمة الإدارية وأشاد الوزير خلال الجولة بالاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية بالتزامن مع تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة في مواقع العمل المختلفة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال وزير النقل إن مشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الادارية الجديدة العاشر من رمضان تقوم بتنفيذ أعمال المحطات والجسور والورش الخاصة به شركات مصرية وطنية بينما سيتم توريد الوحدات المتحركة من الخارج، وأن مسار القطار الكهربائي يبلغ طوله 70 كيلومترًا، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ 6 كباري، وكذلك 2 نفق للقطار الكهربائي، بالإضافة إلى إنشاء 4 كباري للسيارات لخدمة المدن الجديدة.

وسيساهم المشروع في ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك المساهمة في زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجاريًا وصناعيًا مضيفا ان مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي لها أهمية كبيرة في تعظيم منظومة النقل الجماعي.

جولة تفقدية لوزير النقل لمتابعة أعمال تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

جولة تفقدية لوزير النقل لمتابعة أعمال تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

جولة تفقدية لوزير النقل لمتابعة أعمال تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

جولة تفقدية لوزير النقل لمتابعة أعمال تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

جولة تفقدية لوزير النقل لمتابعة أعمال تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو