شكرا لقرائتكم خبر عن منع إقامة سوق بمركز الفشن وتطهير مبنى إدارة شرطة النجدة ببني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منعت الأجهزة التنفيذية لمحافظة بني سويف، إقامة السوق الرئيسية بمركز الفشن، والتي كانت تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين، تنفيذًا لحزمة القرارات التي تم اتخاذها للحد من انتشار كورونا، حيث شن مجلس مدينة الفشن حملة كبرى على شوارع المركز، لمنع إقامة السوق الأسبوعية.

وأصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تعليمات مشددة بتكثيف كافة التدابير التي تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا، ولا سيما تعقيم كافة المنشآت الحيوية.

وقامت مديرية أمن بني سويف بتطهير مبنى إدارة النجدة وملحقاته وأجهزة لاسلكية، وجراج ومكاتب وحمامات بمعرفة قسم ناقلات الأمراض بإدارة الطب الوقائي، وأخذ مسحات حلق، أنف، وبصاق، وسيرم، لفحصها لعدد 5 محددين، منهم ضابط وعدد 4 أفراد، وجاءت نتيجة فحص العينة سلبية.

حملة كبرى لمجلس مدينة الفشن على شوارع المركز لمنع إقامة السوق الأسبوعى في بني سويف

حملة كبرى لمجلس مدينة الفشن على شوارع المركز لمنع إقامة السوق الأسبوعى في بني سويف

حملة كبرى لمجلس مدينة الفشن على شوارع المركز لمنع إقامة السوق الأسبوعى في بني سويف

حملة كبرى لمجلس مدينة الفشن على شوارع المركز لمنع إقامة السوق الأسبوعى في بني سويف

حملة كبرى لمجلس مدينة الفشن على شوارع المركز لمنع إقامة السوق الأسبوعى في بني سويف

حملة كبرى لمجلس مدينة الفشن على شوارع المركز لمنع إقامة السوق الأسبوعى في بني سويف

حملة كبرى لمجلس مدينة الفشن على شوارع المركز لمنع إقامة السوق الأسبوعى في بني سويف