شكرا لقرائتكم خبر عن كم من الوقت يظل فيروس كورونا حياً على الأسطح؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجابت منظمة الصحة العالممية، على الكثير من التساؤلات حول فيروس كورونا المستجد، وجاء من ضمن الأسئلة «كم من الوقت يظل الفيروس حياً على الأسطح؟»، جاء رد المنظمة على النحو التالي:

«لا يُعرف على وجه اليقين فترة استمرار الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 حياً على الأسطح، ولكن يبدو أنه يشبه في ذلك سائر فيروسات كورونا. وتشير الدراسات إلى أن فيروسات كورونا بما في ذلك المعلومات الأولية عن الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، قد تظل حية على الأسطح لبضع ساعات أو لعدة أيام. وقد يختلف ذلك باختلاف الظروف (مثل نوع السطح ودرجة الحرارة أو الرطوبة البيئية».

وتابعت: «إذا كنت تعتقد أن سطحاً ما قد يكون ملوثاً، نظفه بمطهر عادي لقتل الفيروس وحماية نفسك والآخرين. ونظف يديك بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون. وتجنب لمس عينيك أو فمك أو أنفك».