شكرا لقرائتكم خبر عن منعًا لتفشي كورونا بين المصطافين.. إغلاق شاطئ مدينة دمياط الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن إدارة الأمن بالجهاز قامت بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، بإغلاق شاطئ مدينة دمياط الجديدة أمام سكان المدينة ورواد الشاطئ لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تفعيلا للقرار المتخذ بإغلاق الشاطئ اعتبارا من السبت الماضي وحتي إشعار آخر للحفاظ على صحة سكان المدينة.

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وناشد المهندس محمد رجب، سكان المدينة بالتزام المنازل خلال تلك الفترة لحماية أنفسهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى لمنع التجمعات والحد من انتشار الفيروس ولتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجهاز مواصلة إدارتي التنمية والأمن بالجهاز، بالاشتراك مع شرطة التعمير، وبالتنسيق مع قسم شرطة مدينة دمياط الجديدة، شن الحملات المكبرة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، شدد المهندس محمد رجب، على إدارة التنمية بالجهاز وشركات النظافة العاملة بالمدينة الاستمرار في حملات تطهير وتعقيم الشوارع والمؤسسات العامة بالمدينة، حفاظا على صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها.