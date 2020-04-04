شكرا لقرائتكم خبر عن «1% خطأ يسبب الوفاة المباشرة».. هل تستطيع مصر تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شريف عز، رئيس شعبة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، إن مصر تمتلك الكوادر الفنية والرسومات الهندسية اللازمة لتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، لكنّ هناك صعوبات تقف حائلًا دون تحقيق هذا المشروع في الوقت الحالي.

وأوضح «عز»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير، ببرنامج «المصري أفندي»، المُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الجمعة، أن المشكلة الأولى تكمن في عدم توفر مكونات الجهاز (صمامات- مواتير- مونيتور)، والثانية هي طول فترة الاختبار التي يخضع لها الجهاز للتأكد من مطابقته للمواصفات والمعايير الدولية التي تضمن سلامة المريض.

وأشار إلى أن «وجود خطأ 1% في تصميم جهاز التنفس الاصطناعي يسبب الوفاة المباشرة»، مؤكدًا أن أجهزة التنفس الاصطناعي تصنف عالميًا من الأجهزة «كلاس 3» أي لا تحتمل الخطأ نهائيًا، سواء في التصميم أو التشغيل، لافتا إلى أن تكلفة تصنيع الجهاز الواحد قد تتعدى 300 ألف جنيه، ومصر تمتلك حوالي 4000 جهاز داخل منظومتها الصحية، مضيفا أن اختبار الجهاز يستلزم التشغيل المتواصل لمدة 30 يومًا.