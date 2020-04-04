شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دمياط»: عزل عمارات سكنية بفارسكور بعد اكتشاف حالات مصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، إنه تم اتخاذ إجراءات العزل الطبي لعدد من العمارات بفارسكور، ومنع المخالطة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية لساكني هذه العمارات وإخضاعهم لتحاليل دورية وفحوصات طبية.

وأضاف «طلحة» أنه تقرر عزل هذه العمارات بعد ثبوت والكشف عن حالات إيجابية بفيروس كورونا في محيط هذه المنطقة، وشدد على ضرورة الحد من المخالطة قدر المستطاع لمحاصرة الفيروس.