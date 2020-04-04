شكرا لقرائتكم خبر عن «مريضة نفسيًا واعتادت ضرب الطفلة».. ضبط ربة منزل تعذب ابنتها في إمبابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط ربة منزل، لاتهامها بتعذيب طفلتها بمنطقة إمبابة، بعد انتشار استغاثة من قبل أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

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بداية الواقعة بنشر أحد جيران الطفلة صورًا لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطلب الاستغاثة من الأهالي لإنقاذ الطفلة، وعلى الفور تلقى المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغًا باعتداء ربة منزل على طفلتها، وتعذيبها، فانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين صحة الواقعة، وتبين أن الطفلة «سجدة» 4 سنوات، تعرضت للتعذيب على يد والدتها، ويوجد آثار تعذيب على جسدها عبارة عن كدمات وجروح.

وبسؤال والد الطفلة، أقر بأن زوجته تعاني من مرض نفسي، واعتادت منذ فترة أن تعتدي على الطفلة بالضرب والتعذيب، وأمكن ضبط والدة الطفلة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.