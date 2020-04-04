شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انهيار جزئي بها.. نقل نقطة شرطة لاستراحة رئيس وحدة محلية في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت نقطة شرطة ننا، التابعة لمركز شرطة إهناسيا، غرب محافظة بني سويف، سير العمل، السبت، داخل استراحة رئيس الوحدة المحلية للقرية، عقب حدوث انهيار جزئي في سقف النقطة، وحدوث تشرخات وتصدعات تعوق سير العمل بالنقطة.

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وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العقيد محمود مهنى، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بتلقيه بلاغا من مندوب نقطة شرطة ننا، التابعة للمركز، بانهيار جزئي من الأسقف الخرسانية للمبنى بمساحة 50 سنتيمترا في 50 سنتيمترا، وحدوث شروخ طولية وعرضية بالحوائط دون حدوث إصابات أو وفيات.

وتبين من الانتقال والمعاينة، حدوث انهيار خرساني بسقف النقطة وشروخ طولية وعرضية بالحوائط، وتبلغ مساحة النقطة 150 مترا تقريبًا حوائط حاملة منشأة من الطوب الطفلي ومسقوفة بالخرسانة، ومكونة من 4 غرف ودورة مياه.

كما تبين صدور قرار إزالة للنقطة في عام 2011، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا تم تدبير استراحة رئيس الوحدة، بعد اتخاذ إجراءات الصيانة والترميم والتأمين الواجبة، بالتنسيق وقطاع الشؤون المالية.