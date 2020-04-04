شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بدء الامتحانات التجريبية لـ«أولى ثانوي».. «شوقي» يشرح كل ما تريد معرفته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق، الأحد، الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث يؤدي الطلاب الامتحان التجريبي في مادة اللغة العربية، ويستمر زمن الامتحان لمدة 3 ساعات، لتدريب طلاب الصف الأول الثانوي على شكل الامتحانات الإلكترونية وطريقة أداء الامتحان عبر التابلت.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه من المقرر أن تكون هذه الامتحانات تجريبية بدون درجات، ويؤديها الطلاب بشكل إلكتروني سواء عبر التابلت أو أي موبايل أو كمبيوتر متصل بالإنترنت، لاختبار جودة الشبكات، وتحديد الأماكن التي ستعاني من أي مشكلة تقنية في التعامل مع منصة الامتحان الالكترونية، وحل المشكلة قبل امتحانات نهاية العام، وسيؤديها الطالب بنظام الكتاب الفتوح.

وأوضح شوقي، من خلال رسالة صوتيه تم بثها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الوزارة حددت فترات زمنية محددة لكل محافظة في مصر لأداء الامتحانات الإلكترونية التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي المقرر انطلاقها غدا الأحد 5 أبريل، وذلك لتخفيف الأحمال على الشبكة حتى يتمكن الطلاب كلهم من أداء الامتحان بدون مشاكل.

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وقال: «أنه على سبيل المثال المحافظات المحدد لها من 8 صباحا لـ 10 صباحا وهي محافظات القاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والفيوم، والأقصر، والبحر الأحمر، فالمقصود هنا أنه مسموح لطلاب هذه المحافظات ببدء الامتحان خلال هذه الفترة الزمنية، فلو دخل الطالب مثلا على الامتحان 9:30 صباحا والامتحان مدته 3 ساعات فسوف يؤدي الامتحان بشكل طبيعي وسينتهي الامتحان بعد 3 ساعات بشكل طبيعي، أي أن الطالب ليس ملزما بالدخول على الامتحان في تمام الثامنة مثلما فهم البعض».

وتابع: «على طلاب كل محافظة الالتزام بالفترة الزمنية المسموح بدخول الامتحان فيها، لأنه لن يتمكن طالب في محافظة معينة من الدخول للامتحان لو في فترة زمنية مختلفة محددة لمحافظات أخرى، ويتم حساب زمن الامتحان من لحظة قيام الطالب بفتح الامتحان».

وأشار إلى أنه «يجب على الطلاب ألا يقلقوا، فهذه الامتحانات تجريبية، لو أي طالب تعثر في الدخول على الامتحان لسبب فني فسوف نحل هذه المشكلة، وستعمل الوزارة على رصد الأماكن التي تعاني من ضعف الشبكات وإبلاغ وزارة الاتصالات لحل كل الأزمات قبل امتحانات نهاية العام المقرر عقدها في مايو».

وأضاف: «لو حدث أي عطل في نهاية الامتحان قبل إرسال الإجابات للسحابة الإلكترونية الخاصة بمنصة الامتحان، فعلى الطالب ألا يقلق لأن إجاباته مسجلة على الجهاز، وسيرسل الإجابات لمنصة الامتحان بمجرد عودة الإنترنت للجهاز».