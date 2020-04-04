شكرا لقرائتكم خبر عن فض 6 أسواق شعبية في الزقازيق لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من حملاتها اليومية للحد من إقامة الأسواق الأسبوعية، وفض السويقات العشوائية ومطاردة الباعة الجائلين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره بنطاق المحافظة.

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من جانبها، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بإشراف المحاسب نبيل فاروق، رئيس المدينة، بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة لرفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين وفض الأسواق لمنع التجمعات، أسفرت جهودها عن فض 6 أسواق بقرى أم الزين وبردين وشرويدة والزنكلون وبهنباي ودويدة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي مدينة أبوكبير، قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز، بإشراف المهندس وجيه صدقي، رئيس المدينة، بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية بحملات نظافة وتطهير لكافة الشوارع والمنشآت الخدمية، فضلا عن إجراء عملية مسح شامل لأماكن تجمعات القمامة والتراكمات والمخلفات ورفعها والتطهير لها بعد نظافتها بجميع شوارع المدينة، بالإضافة إلى متابعة الإلتزام بالتعليمات والقرارات الخاصة بالإغلاق الكلي للمحال والمنشآت التجارية في المواعيد المحددة.

ووجه رئيس مدينة أبوكبير بالاستمرار في العمل على كافة الاتجاهات والمحاور، وتذليل العقبات أمام المواطنين، والتأكيد على ضرورة الإلتزام بمعايير الأمان أثناء التعامل مع الجمهور، وناشد جميع المواطنين بالمركز بأخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مجموعات أو الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى تجنبًا للإصابة بالعدوى، وذلك في إطار حزمة الإجراءات إلاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة تباعًا كإجراء احترازي للحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.