شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تجيب: هل فقدت مصر سيطرتها على كورونا بعد الوصول لـ1000 مصاب؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور عمر أبوالعطا، مسؤول الترصد للأوبئة بمكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، أن وصول مصر لـ1000 مريض كورونا ليس له أي مدلول.

ونفى «أبوالعطا» خلال تصريحاته لبرنامج «مساء dmc» على شاشة «dmc»، أن يكون الوضع بوصول عدد المصابين إلى 1000 مريض قد خرج على السيطرة.

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وقال إن مصر اتخذت الإجراءات الطبية في الوقت السليم ولكن هناك دورا على منظمات الحكومة والشعب، ولابد من تضافر الجميع للخروج من تلك الأزمة، وأكد أنه لم يثبت حتى الآن، أن ارتفاع درجات الحرارة يقضي على فيروس كورونا، أو أن دخول فصل الصيف سيقضي على الفيروس، مشيرًا إلى أن العادات المرتبطة بالصيف هي الأقرب لإجراءات مجابهة كورونا مثل التهوية والتباعد المجتمعي.

وحذر أبوالعطا من إمكانية أن تنقل الماسكات والقفازات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن غسيل الأيدي باستمرار أفضل من القفاز، وأن الابتعاد عن الناس أفضل من ارتداء الماسك.

وتابع أبوالعطا: «حتى الآن منظمة الصحة العالمية لم تعتمد أي مصل في علاج فيروس كورونا، ولم يثبت حتى الآن فعالية أي مصل في العلاج».