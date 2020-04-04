شكرا لقرائتكم خبر عن "الطفولة والأمومة" يتدخل لإنقاذ طفلة 6 أشهر تعرضت للتعذيب على يد والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن تلقى خط نجدة الطفل 16000 مساء أمس البلاغ رقم 12498 نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعى بشأن واقعة تعرض الطفلة "ساجدة" والتى تبلغ من العمر 6 أشهر للضرب والتعذيب على يد والدتها وإصابتها إصابات بالغة فى أماكن متفرقة فى جسدها "كسر بقدمها اليمنى وحروق بالوجه واليد".

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه فور تلقى البلاغ تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى من شأنها إنقاذ الطفلة وزوال حالة الخطر التى تتعرض لها وتقديم الدعم اللازم، وإحالة البلاغ إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام وذلك لاتخاذ اللازم نحو التحقيق فى هذه الواقعة .

وأضافت أنه بالتنسيق مع النيابة العامة توجهت قوة من قسم شرطة إمبابة إلى عنوان الأم وهى ربة منزل، بمنطقة إمبابة وتم ضبطها قبل محاولاتها الهروب وتم اصطحابها و زوجها والذى يعمل حارس جراج إلى قسم شرطة إمبابة ، وتم تحرر محضر جنح إمبابة وفيه أقرت المتهمة و زوجها بالواقعة وأضاف أن الكسر بقدم الطفلة بسبب سقوطها منها رغما عنها.

وتابعت الدكتورة عزة العشماوي أنه تم عرض الأب والأم على النيابة العامة لإجراء التحقيق فى الواقعة، مشيرة الى أنه تم توجيه مدير عام خط نجدة الطفل ومحام من وحدة الدعم القانونى وإخصائية اجتماعية لحضور التحقيقات وتقديم الدعم القانونى والنفسى للطفلة، حيث ورد تقرير طبى مستشفى التحرير العام بإمبابة، متضمنا وجود آثار حريق باليد اليسرى مع وجود تمزق باربطة الركبة اليمني، وجارى المتابعة مع النيابة العامة بما يضمن المصلحى الفضلى للطفلة.

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وفى هذا الصدد تقدمت الدكتورة عزة العشماوي بالشكر والتقدير للنيابة العامة، ورئيس نيابة امبابة، ووزارة الداخلية وقسم شرطة إمبابة على الاستجابة السريعة والتعامل مع هذا البلاغ مما ممكن من سرعة ضبط المتهمة قبل الهروب وإنقاذ الطفلة.