شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء بصلة..مغردون يسخرون من النائبة الكويتية بعد مطالبتها بترحيل الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صفاء بصلة، لقب أطلقه المصريون على النائبة فى مجلس الأمة الكويتى صفاء الهاشم، عبر هاشتاج تصدر التريند بمصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، للسخرية منها وتوجيه الانتقادات لها بعد تصريحاتها المثيرة التى طالبت فيها الحكومة الكويتية بسرعة ترحيل الوافدين.





وقالت صفاء الهاشم، فى تدوينه عبر حسابها الشخصى على "فيس بوك"، "بعد أن وصلت الإصابات فى كورونا لهذا العدد الكبير والتقصى الوبائى بازدياد.. فإن على الحكومة الدفع بقرار عاجل ومن دون تردد بترحيل كل الوافدين الذين لا يعملون ويعتبرون عمالة هامشيه"، هذه التصريحات كانت كفيلة لتشعل الهجوم ضد النائبة الكويتية عبر منصات التواصل الاجتماعى من قبل العمالة الوافدة فى الكويت.

وجاء المغردون بلقب "صفاء بصله"، من وحى تغريده سابقة للنائبة الكويتية تتحدث فيها عن أزمة البصل فى الكويت، قالت فيها، "اللى صار بالفرضة اليوم متعمد.. البصل موجود بكميات كافية فى السوق.. افتعال بعض التجار عبر عمالهم لازدحام وتدافع وتصويرها لخلق حالة من الهلع.. البصل متوفر والمستغل سيحاسب حتى لو اضطر الوزير للاستعانة بوزارة الداخلية".

وسخر مهند مصطفى، من النائبة صفاء الهاشم، بنشر صورة للفنان عادل إمام، وكتب فى التعليق " No dollar , no oil , give me one بصلة"، فيما نشر النائب محمود بدر، صورة للنجم الراحل مصطفى متولى، فى مشهد من فيلم "شمس الزناتى"، وكتب فى التعليق: "دمى كله بصل يا عم الشيخ عتمان"، فيما قال هادى: "تم تغيير اسم صفاء الهاشم إلى صفاء بصلة".