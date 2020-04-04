شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن إزالة 140 ألف مخالفة على الترع من يناير 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري بأن القطاع شن حملات لإزالة (416) حالة تعدى على الترع ومنافع الرى بمختلف محافظات الجمهورية، ليصل بدلك اجمالى الازالات بقطاع الرى (140100) إزالة منذ انطلاق الحملة القومية فى يناير 2015

وأضاف خالد فى تصريحات صحفية أن الحملات تضمن إزالة (49) مخافة بمحافظة القليوبية و (86) بمحافظة دمياط و (149) بمحافظة الجيزة و (27) بمحافظة سوهاج و (40) بمحافظة الدقهلية و (28) بمحافظة المنوفية و (32) بمحافظة الاسكندرية .

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يشار إلى أن وزارة الرى تدرس خطة طموحة لتأهيل الترع المتعبة وذلك بهدف تدعيم البنية الأساسية للمجاري المائي والحفاظ على المياه المستخدمة في الري كماً ونوعاً ورفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتوصيل المياه للنهايات لري الزمامات المقررة والمناطق المتعبة وترشيد كميات المياه المستخدمة نتيجة تقليل التسرب والبخر وتقليل تكاليف الصيانة بنسبة قد تصل إلى 75% بالإضافه الى عدالة التوزيع في وصول المياه للمنتفعين على الترعة الواحدة وايضا لتحقيق أهداف الخطة القومية لترشيد المياه ووصول المياة لكافة المنتفعين .

وكان رئيس قطاع الرى قد أكد فى تصريحات سابقة له أنه تم استثمار السدة الشتوية هذا العام للانتهاء من اعمال متعددة مثل التطهيرات وتسليك التغطيات واحلال وتجديد اعمال صناعية بجميع انواعها من افمام وكباري وبدالات وقناطر حجز وهدارات وخلافة واعمال حديدية للبوابات سواء بالتغيير او الصيانة وذلك بجميع الادارات العامة للري حيث بلغت قيمة تلك الاعمال التي تمت في فترة السدة حوالي 36 مليون جنيه.