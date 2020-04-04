"المسطحات" تصادر 320 طن كبريت و1120 لتر مطهرات مجهولة المصدر داخل مصنعين في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 320 طن كبريت زراعي مجهول المصدر بدون مستندات، بداخل مصنع كبريت زراعي "بدون ترخيص" كائن بنطاق محافظة الجيزة بالمخالفة للقانون. وفى مجال حماية البيئة: ضبط (7,2 طن قماش – 32 كيلو جرام أستيك كمامة – 1120 لتر مطهرات) مجهولة المصدر وغير مدون عليها ثمة بيانات ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية، بداخل مصنع مستلزمات طبية "بدون ترخيص" كائن بنطاق محافظة الجيزة، بالمخالفة للقانون، 50 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، مخالفة لقانون الملاحة الداخلية (عدم اكتمال الطاقم الملاحي لوحدة نهرية). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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