شرطة التموين: تحرر 1226 قضية ومصادرة 550 ألف قطعة مستلزمات طبية و3500 عبوة "كحول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري واتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1226 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة أبرزها ضبط صيدلي – لقيامه باتخاذ شقتين سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة سيدى جابر كمخزنين "غير مرخصين"، وحجبه عن التداول كمية قدرها (80000 قطعة "كمامة" – 25000 قطعة قفاز – 460740 قطعة مستلزمات طبية – 3500 عبوة "كحول إيثيلي") بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق .

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كما ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر لحيازته 5,567 طن "تمور" معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر، 3 طن "برغل" معبأة داخل شكائر ذات أحجام وأوزان مختلفة، 3,132 طن "زيت زيتون" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، (220 كيلو جرام "عدس" معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر)، (4300 عبوة "شاي" معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر) .

كما ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج، لحيازته 5 طن "أرز أبيض" معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر، 4 طن "سكر حر" معبأة داخل عبوات، 3600 عبوة "زيت طعام"، 600 عبوة "قمر الدين" مجهولة المصدر ، 720 عبوة "زيت طعام" ، 400 عبوة "فول" غير صالحة للاستهلاك الأدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها .

كما ضبط المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بدائرة قسم شرطة الحوامدية لتصرفه في 480 أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم ببيعها بأزيد من السعر الرسمي قدرت بقيمة مالية 129600 جنيهاً تقريباً.