محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب مجزر لذبح الدواجن بحوزته طن دواجن مجهولة المصدر في السلام، وحرر محضر بالواقعة. ونجحت حملة تموينية، في ضبط مالك مجزر لذبح الدواجن بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة القاهرة) لحيازته (1,030 طن "دواجن مُجمدة – مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر سقوط صاحب مجزر بحوزته طن دواجن فاسدة قبل بيعها في السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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