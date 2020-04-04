الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 7.4 مليار جنيه خلال شهر مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 198 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و7.2 مليار قيمة قضايا تهرب ضريبي، وأموال عامة خلال شهر مارس بمختلف المحافظات.

جاء ذلك في أعقاب حملات موسعة شنتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، وشرطة الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية على مستوى الجمهورية.

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وشملت الحملات: ضبط 291934 حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد (198,541,722 – مائة ثمانية وتسعون مليوناً وخمسمائة وواحد وأربعون ألفاً وسبعمائة اثنان وعشرون جنيهاً).

كما تضمنت ضبط 5950 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة أبرزها: 775 قضية ضرائب عامة، كشف 449 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 399 قضية في مجال الجمارك، 39 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 1386 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 751 قضية تحرى مدين ولجان فحص.

وتم ضبط 24 قضية في مجال "الإتجار بالنقد الأجنبي- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف الأموال"، 18 قضية في مجال "الاختلاس والاستيلاء على المال العام والإضرار به"، 22 قضية "احتيال مصرفي- بطاقات ائتمان- غسل أموال – كسب غير مشروع" بقيمة بلغت (7,250,056,149) سبعة مليارات ومائتان وخمسون مليوناً وستة وخمسون ألفاً ومائة وتسعة وأربعون جنيهاً مصرياً، وعملات أجنبية مختلفة بما يعادل (8,548,483) جنيه.