"الأمن العام" ينفذ 1.9 مليون حكم قضائي ويصادر 4087 قطعة سلاح ناري خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات مكبرة استهدفت أوكار الجريمة والبؤر الإجرامية لضبط كافة صور الخروج عن القانون.

استهداف خلال شهر البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وكذا منطقة "السحر والجمال" بدوائر محافظتي الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 714 متهم، وضبط وفحص 10902 عنصر إجرامي شديد الخطورة.

وضبط 4087 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3512 متهم شملت: (3 جرينوف– 2 رشاش– 367 بندقية آلية– 753 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 236 مسدس – 2726 فرد محلى- 8563 طلقة مختلفة الأعيرة)، 6 ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، 6090 قطعة سلاح أبيض، 82 تشكيل عصابي، ضموا 248 متهم، ارتكبوا 437 حادث، 628 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (14 بندقية آلية – 28 بندقية "غير مششخنة" – 9 مسدس – 137 فرد محلى – 434 سلاح أبيض).

وتكللت الجهود بالنجاح في تنفيذ 1985731 حكم قضائي متنوع من بينها 8425 حكم جناية من بينها 8 أحكام بالإعدام – 422 حكم بالسجن المؤبد، وبالإضافة إلى كشف غموض 187 حادث (قتل عمد – خطف - سرقة بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة) بإجمالي 307 متهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.