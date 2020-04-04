في 24 ساعة.. "المرور" تضبط 1904 مخالفة متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لشرطة المرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة من ضبط 1904 مخالفة مرورية متنوعة .

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (1904) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية (344) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(79) مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، و(16) دراجة نارية مخالفة، و(12) مخالفة شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية وجاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .