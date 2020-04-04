"أمن المنافذ": ضبط 16 قضية وتنفيذ 233 حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية من ضبط 16 قضية وتنفيذ 233 حكم قضائي في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

و أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي؛ تم ضبط (2) قضية تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع - سجائر) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي (16,210 ستة عشر ألفاً ومائتان وعشرة جنيهاً) ، وضبط عدد (14) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، انتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى) ، وتنفيذ عدد (133) حكم قضائي متنوع ، وتم ضبط عدد (100) مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها، وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.