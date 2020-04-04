محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية من ضبط 16 قضية وتنفيذ 233 حكم قضائي في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
و أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي؛ تم ضبط (2) قضية تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع - سجائر) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي (16,210 ستة عشر ألفاً ومائتان وعشرة جنيهاً) ، وضبط عدد (14) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، انتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى) ، وتنفيذ عدد (133) حكم قضائي متنوع ، وتم ضبط عدد (100) مخالفة مرورية متنوعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها، وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
كانت هذه تفاصيل خبر "أمن المنافذ": ضبط 16 قضية وتنفيذ 233 حكم قضائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.