الأمن العام: ضبط 25 قطعة سلاح ناري و81 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 25 قطعة سلاح ناري، 81 قضية مخدرات وتنفيذ 45617 حكم قضائي متنوع.

كما ضبط تشكيل عصابي ضم متهمان ارتكبا 5حوادث سرقة سيارات، 16 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، 150 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 5 سيارات، وضبط 15252 مخالفة مرورية، وفحص 68 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.