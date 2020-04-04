"الداخلية": ضبط 243 قضية احتكار سلع غذائية وغلق 49 مركز تعليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 842 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 243 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، 263 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 49 مكان (نشاط تعليمي - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة").

تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.