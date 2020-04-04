الداخلية: ضبط 14 عنصرًا إجراميا لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أربعة عشر عنصر إجرامياً مقيمين بمحافظة مطروح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

أفادت التحريات ارتكاب جرائم غسل عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الشركات والأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات الفضاء والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، و قدرت تلك الممتلكات بحوالي 250 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.