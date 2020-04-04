رسميا.. إصابة 17 طبيباً وممرضاً بكورونا في معهد الأورام.. وفتح تحقيق عاجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبد الناصر:

تصوير- محمد حسام الدين

قررت جامعة القاهرة فتح تحقيق عاجل بشأن إصابة ١٧ شخصا من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا المستجد، للوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين والاطلاع علي تفاصيل الأزمة.

وقال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة قررت تعيين فريقين جديدين لمكافحة العدوى والجودة بالمعهد لتولي إدارة الملف خلال المرحلة المقبلة في ضوء المتابعة مع اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة لمراجعة كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها في مجالات مكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضي.

وأوضح علم الدين أن المعهد تعامل مع الأزمة من بدايتها؛ حيث تم إبلاغ المعامل المركزية لوزارة الصحة لإجراء التحاليل للحالات المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عزل الحالات التي ثبت إصابتها والمخالطين لها فور التأكد من الإصابة.

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وأكد علم الدين على أن الجامعة قررت وقف العمل بالمعهد القومي للاورام لمدة يوم واحد فقط السبت، وذلك مراعاة لظروف مرضي الأورام، على أن يقتصر استقبال العيادات الخارجية خلال الفترة المقبلة علي الحالات العاجلة والطارئة فقط، مشيراً إلى أنه سيتم تعقيم المعهد تعقيما شاملا، على أن يجري بعد ذلك تعقيمه يوميًا وفق المعدلات المعمول بها طبقا لكود وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وفي ضوء ما تستلزمه الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح علم الدين أنه فور الانتهاء من التعقيم ستتولي إدارة المعهد القومي للأورام توفير كل المستلزمات الضرورية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا، وفقا للمعايير والاشتراطات المعمول بها في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، واتخاذ ما يلزم فورا لعمل فحوصات ومسحات فيروس كورونا المستجد لكل الأطقم الطبية والعاملين والمرضى بالمعهد، واتخاذ ما يلزم طبيا في ضوء نتائج الفحوصات والمسحات المشار إليها، وأكد أن المرضي المحجوزين بالمعهد يتلقون كافة الرعاية الطبية، والأقسام الداخلية والعمليات تعمل بكفاءة عالية وفقا لخطة العمل دون أي مشكلات وتتخذ معهم كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار علم الدين إلى أن اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق بدأت عملها في المراجعة لكافة الإجراءات داخل مستشفيات الجامعة والمعهد القومي للاورام، على أن ترفع تقريراً لرئيس الجامعة يوميا للتأكد من الالتزام بالبرتوكولات الطبية والعقبات أو الصعوبات التي تراها ووسائل التعامل معها من خلال توصيات واضحة.

يذكر أن رئيس جامعة القاهرة، كان عقد اجتماعا مع اللجنة العليا للإشراف على خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة تنفيذ الخطة، ووجه بتخصيص غرف استقبال وعزل الحالات المشتبه بإصابتها علي مدار ٢٤ ساعة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي ومستشفي الطلبة، وتحديد فريق طبي يضم عدد من المتخصصين داخل كل مستشفي للكشف عن الحالات وارسال العينات إلي المعامل المركزية بوزارة الصحة.

وأكد المتحدث الرسمي على أن الجامعة لن تفرط في أبنائها من الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين، وعلاجهم داخل مستشفيات الحامعة، بالإضافة إلى ضرورة تنبيه المستشفيات الجامعية علي الموظفين اتباع التعليمات الخاصة بالوقاية. مضيفا أن الجامعة وضعت خطة شاملة منذ ٢٦ يناير ٢٠٢٠، كما شكلت لجنة عليا في أول فبراير الماضي، وقامت بعمليات واسعة للتعقيم.