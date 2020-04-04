شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات لتوزيع مواد غذائية ومطهرات على 2000 أسرة في شمال سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية الجورة بالشيخ زويد، تنفيذ 3 مبادرات لتوزيع شنط مواد غذائية وأدوات تعقيم ومطبوعات توعوية على ألفي أسرة من أسر الشهداء والمصابين والصيادين والعمالة غير المنتظمة والمستحقين بشمال سيناء، بالتعاون مع عدد من الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

توزيع مواد غذائية ومطهرات ومطبوعات علي ألفي أسرة بشمال سيناء

وأكد الدكتور بكر سويلم، مدير الجمعية، في بيان، السبت، أن المبادرة الأولى تستهدف توزيع شنط مواد غذائية وأدوات تعقيم ومطهرات ومطبوعات توعوية بفيروس كورونا على ألف أسرة من عمال اليومية بمختلف أحياء وتجمعات مدينة العريش، حيث تم التوزيع على عدد 180 أسرة بحي أبوصقل، وسيتم توزيع الباقي بأحياء الكرامة والسمران بالعريش خلال الأسبوع الجاري.

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توزيع مواد غذائية ومطهرات ومطبوعات علي ألفي أسرة بشمال سيناء

توزيع مواد غذائية ومطهرات ومطبوعات علي ألفي أسرة بشمال سيناء

وذكر أن المبادرة الثانية تستهدف التوزيع على 500 أسرة من أسر الشهداء والمصابين بالعريش، حيث تم التوزيع على عدد 50 أسرة بتجمع الزهور بالعريش، وسيتم استكمال المستهدف في مختلف أحياء العريش خلال الأسبوع الجاري.

توزيع مواد غذائية ومطهرات ومطبوعات علي ألفي أسرة بشمال سيناء

توزيع مواد غذائية ومطهرات ومطبوعات علي ألفي أسرة بشمال سيناء

توزيع مواد غذائية ومطهرات ومطبوعات علي ألفي أسرة بشمال سيناء

بدوره أكد الدكتور خالد زايد، مدير المشروعات بالجمعية أن المبادرة الثالثة تستهدف التوزيع على عدد 500 أسرة من أسر الصيادين في قرى مركز ومدينة بئر العبد، حيث تم التوزيع على عدد 50 أسرة من أسر الصيادين وتنفيذ حملة توعية تحت شعار «احمي نفسك.. احمي بلدك» بقرية سلمانة، بجانب استكمال التوزيع على قرى ومناطق النجاح والكفاح والتعاون واغزيوان والسادات خلال الأيام المقبلة.

توزيع مواد غذائية ومطهرات ومطبوعات علي ألفي أسرة بشمال سيناء

توزيع مواد غذائية ومطهرات ومطبوعات علي ألفي أسرة بشمال سيناء

وذكر «زايد» أن المبادرات بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ورؤساء القرى والأحياء ومؤسسة حياة للأعمال الإنسانية وجمعيتي أسر الشهداء والمصابين بالعريش وكنوز البردويل ببئر العبد.

توزيع مواد غذائية ومطهرات ومطبوعات علي ألفي أسرة بشمال سيناء

توزيع مواد غذائية ومطهرات ومطبوعات علي ألفي أسرة بشمال سيناء

توزيع مواد غذائية ومطهرات ومطبوعات علي ألفي أسرة بشمال سيناء

توزيع مواد غذائية ومطهرات ومطبوعات علي ألفي أسرة بشمال سيناء